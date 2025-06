(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 *Bonelli su intesa Italia-Albania: “Governo Meloni non è al di sopra della

legge, verso uno ‘ius divitum’ per i ricchi”*

“La Cassazione, pochi giorni dopo la relazione sul Decreto Sicurezza,

solleva gravi dubbi di costituzionalità anche sull’intesa Italia‑Albania,

evidenziando violazioni della Costituzione, del diritto internazionale e

delle norme europee . È la seconda tegola in caduta libera sul governo, che

vuole smantellare gli organismi di garanzia costituzionale – dalla Corte

dei Conti alla Cassazione – perché non allineati ai voleri del governo .

La destra di Meloni attacca i magistrati, inneggia alle “toghe rosse”,

criminalizza manifestazioni, scioperi e dissenso: a Bologna, a Venezia,

operai e cittadini finiscono sotto processo, mentre la premier concede

potere assoluto ai ricchi con il suo “ius divitum”. È inaccettabile.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE