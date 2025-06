(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 *Bonelli: dal G7 il regalo di nozze a Bezos, nessuna global tax per le

multinazionali, chi ci critica prono ai potenti *

“Dal G7, ovvero da Trump a Meloni, è arrivato il regalo di matrimonio a

Jeff Bezos: l’esenzione dalla global tax per lui e per le grandi

multinazionali. Altrimenti, poverino, avremmo dovuto organizzare una

colletta globale per pagargli il matrimonio da 50 milioni di euro e il

diamante rosa da 5 milioni.

Si tratta dell’ennesimo favore alle grandi corporation che, in dieci anni,

hanno risparmiato 280 miliardi di dollari proprio grazie all’assenza di una

tassazione equa. Un colpo durissimo alla giustizia fiscale e alla lotta

alla povertà globale.

A chi ci accusa — dal sindaco di Venezia Luigi Brugaro al giornalista

Alessandro Sallusti — di essere mossi da “invidia sociale”, rispondo che

non sanno nemmeno cosa sia la giustizia sociale. Sempre proni di fronte ai

potenti, incapaci di alzare la voce contro l’ingiustizia.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE