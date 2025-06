(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 *Bonelli (AVS): ” Da Trump e Meloni immorali che si arrendono alle

multinazionali: mentre ogni giorno nel mondo muoiono 20 mila persone di

fame”*

Il G7 ha firmato un accordo che esenta le multinazionali americane, Big

Tech comprese, dalla Global Minimum Tax: una resa vergognosa agli interessi

di Washington, con Giorgetti che parla di “compromesso onorevole”. Meloni e

i leader del G7 si piegano a Trump e salvano i super ricchi, mentre nel

mondo ogni giorno 20 mila persone muoiono di fame, la povertà cresce e

l’assistenza sanitaria non è garantita.

È una scelta immorale. Con una tassa globale sui super ricchi si potrebbero

generare oltre 1.000 miliardi di dollari ogni anno per combattere la fame,

la crisi climatica e garantire diritti fondamentali. Invece, anche

sull’orlo del baratro ambientale e sociale, si difendono privilegi e

profitti.

L’Italia, come il resto del G7, si nasconde dietro il ricatto dei dazi USA

in scadenza il 9 luglio, trasformando la politica in un affare per pochi.

I leader del G7 sono l’espressione dell’ingiustizia sociale e della difesa

dei potenti del mondo, che pensano che ormai la politica sia solo un

business: come Trump dimostra.

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce nazionale di Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE