Sun 29 June 2025 BANCHE, TURCO (M5S): SI ROMPE IL FRONTE DEGLI SCALATORI, GOVERNO ALLO SBANDO

Roma, 29 giugno. “Sta emergendo un ultimo dettaglio inquietante all’interno del risiko bancario che vede il Governo Meloni con le mani in pasta. A quanto pare il fronte degli scalatori di Mediobanca e Generali si sta clamorosamente spaccando, con la richiesta da parte degli eredi Del Vecchio ai propri manager di cedere tutte le partecipazioni finanziarie della holding di famiglia, da Mps a Mediobanca e Generali. Sin qui era stato propio il gruppo Del Vecchio, trainato da Caltagirone, a tentare la scalata a Mediobanca-Generali attraverso Mps, di cui aveva acquistato dal ministero dell’economia un pacchetto di azioni nel novembre del 2024. Parliamo dell’oscura operazione di vendita, da parte del Mef, del 15% di Mps a un ristrettissimo gruppo di operatori, tutti legati tra loro da partecipazioni azionarie incrociate, con una procedura accelerata, offerte fotocopia e iter chiuso troppo in fretta per escludere altri operatori, rinunciando così a realizzare potenziali maggiori incassi per lo Stato. Sulla procedura di vendita, come emerso nelle scorse settimane, sono arrivate un’inchiesta della procura di Milano e un’indagine della Commissione europea. Noi abbiamo sin da subito detto che è semplicemente inaccettabile che il Governo Meloni metta Mps, banca risanata coi soldi degli italiani, a disposizione di operatori privati unicamente interessati a lanciare l’assalto a Mediobanca-Generali, senza un chiaro progetto di crescita per il Paese e l’economia reale. E abbiamo anche segnalato, chiedendone conto in diverse interrogazioni, che l’Esecutivo sta giocando sulla pelle dei cittadini italiani una partita finanziaria finalizzata unicamente a costituire un blocco di potere economico-politico che poggia sul gruppo Caltagirone e sul coinvolgimento di Banco Bpm, istituto ossessivamente attenzionato dalla Lega. Il fatto che la famiglia Del Vecchio adesso chieda di uscire fuori dalle partecipazioni finanziarie, e quindi il fatto che possa sfilarsi dalla partita che dovrebbe portare Mps a scalare Mediobanca e Generali, la dice lunga sul caos che sta contraddistinguendo questo risiko bancario orchestrato da un Governo sempre più allo sbando, mentre l’economia reale del Paese è ferma, la produzione industriale in ginocchio, i salari reali in calo e un italiano su quattro è a rischio povertà ed esclusione sociale. Per questo chiediamo per l’ennesima volta che il Governo venga direttamente in aula al Senato a rispondere alla nostra interrogazione sull’operazione di cessione del 15% di Mps”. Lo comunica in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S e coordinatore del Comitato pentastellato economia, lavoro, impresa.

