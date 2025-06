(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 *La Regione premia Sermoneta per la sua “Fiera storica”*

*L’assessore Girardi: «Opportunità dal nuovo bando per valorizzare anche le

botteghe storiche»*

Anche il Comune di Sermoneta ha ritirato il riconoscimento della Regione

Lazio “Fiere Storiche”, a conclusione della prima edizione del bando

regionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione delle botteghe e

attività storiche del territorio, a cui l’Amministrazione comunale ha

aderito ottenendo un finanziamento per la Secolare Fiera di San Michele.

A consegnare la targa al Comune è stata la vicepresidente e assessore a

Sviluppo economico, Commercio, Artigianato della Regione Lazio Roberta

Angelilli. A rappresentare il Comune di Sermoneta c’era l’assessore al

commercio Melissa Girardi.

Nel corso della mattinata, è stata annunciata l’apertura della seconda

finestra dell’avviso pubblico, con una dotazione finanziaria di 2,8 milioni

di euro. I Comuni potranno presentare nuovi programmi di valorizzazione

delle attività storiche. «Il nuovo bando prevede misure agevolative per il

restauro, la conservazione, l’innovazione e la promozione delle botteghe

storiche, con l’obiettivo di rafforzare l’identità territoriale e sostenere

lo sviluppo economico locale – spiega l’assessore Girardi – non appena sarà

pubblicato il bando regionale, avvieremo un nuovo censimento delle botteghe

storiche per dare l’opportunità alle attività che sono sul nostro

territorio da oltre 60 anni di poter ottenere contributi per valorizzare e

migliorare la propria attività».

Un lavoro di promozione che si inserisce nel percorso intrapreso

dall’amministrazione Giovannoli per consolidare il ruolo delle attività

produttive locali, valorizzando le eccellenze in ambito produttivo. In

questo contesto si inserisce anche il lavoro di creazione di una etichetta

unica per le produzioni di olio d’oliva extravergine, in collaborazione con

Capol, che ha visto l’adesione di 20 produttori per un totale di circa

8.500 piante di ulivo. «Un percorso in cui crediamo molto e che, siamo

certi, sarà una vetrina e una opportunità di promozione dell’olio

extravergine di Sermoneta», conclude l’assessore.