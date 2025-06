(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 DIRITTI. ZINGARETTI: “A BUDAPEST FOLLA OCEANICA. PD AL FIANCO DI CHI LOTTA PER LIBERTÀ”

“A Budapest una folla oceanica sfila con coraggio. Orbán ha provato a vietare il Pride, ma migliaia di persone hanno detto no. L’amore non si vieta. E non si lascia solo.

Orgoglioso dei nostri colleghi mep del Partito Democratico e di Elly Schlein lì presenti, al fianco di chi lotta per la libertà”

Lo scrive Nicola Zingaretti, capodelegazione Pd al Parlamento europeo sui suoi social.