(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 *Bonelli: “A Budapest il Pride sfida Orban, l’amore non si vieta. Lotta per

i diritti contro l’autoritarismo *

“A Budapest migliaia di persone sfilano per i diritti,

sfidando il divieto di Viktor Orban. Il Pride è una battaglia di libertà

contro l’autoritarismo. Siamo al fianco di chi lotta per l’uguaglianza,

contro ogni discriminazione. L’amore non si vieta. #BudapestPride #LGBTQIA+

#Diritti.”

Così Angelo Bonelli,

parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde, in un post su X

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE