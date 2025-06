Uispress n. 25 – Agenzia stampa di sport sociale e per tutti – 27 giugno 2025

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Uispress n. 25 – venerdì 27 giugno 2025 Anno XLIII

La Riviera Romagnola si prepara al gran finale di SportPerTutti Fest 2025, domenica 29 giugno

SportPerTutti Fest 2025 si avvia al gran finale, previsto domenica 29 giugno, a partire dalle ore 12 nel parco Giovanni Paolo II (Parco della cava) di Rimini, entrata da via Euterpe. L’iniziativa sarà dedicata ai valori della pace e dell’ambiente. Anche per questo la festa delle premiazioni si svolgerà all’aperto, in un parco e i premi di partecipazione avranno un forte valore simbolico, piccole piante di ulivo, grazie al progetto “Lo sport mette radici” promosso da Uisp Emilia-Romagna e abbracciato anche da Uisp nazionale. La festa, alla quale prenderanno parte centinaia di ragazze e ragazzi di tutta Italia, si svolgerà nell’ambito delle premiazioni delle Finali dei Campionati giovanili Uisp di Pallavolo e delle Finali nazionali del Sitting Volley Uisp.

Nel corso del week-end, dal 26 al 29 giugno, ventinove squadre di calcio Uisp sono pronte a sfidarsi sui campi di gioco tra Cattolica e la Riviera marchigiana, suddivise nelle varie competizioni.

Negli scorsi fine settimana di giugno si sono svolte a Rimini le Finali dei Campionati nazionali Uisp di nuoto, con la presenza record di 3.750 atleti e quelle dei Campionati nazionali di Pallacanestro e del basket in carrozzina Uisp, con duemila partecipanti in tutto, dei quali 250 in carrozzinaLeggi l’articolo

Roberto Saviano al podcast Tintoria: “Da ragazzo ho fatto pallanuoto con l’Uisp”

Che fosse un amante dello sport si era capito da un indizio abbastanza evidente: Super Santos, titolo di un suo libro e indimenticabile marchio del pallone arancione che negli anni ’70 aveva caratterizzato l’infanzia dei bambini di strada, a Napoli e in tutte le altre città italiane. Lo scrittore Roberto Saviano non perde occasione per parlare di sport, passione personale e fonte di ispirazione letteraria.

Tintoria, il noto podcast di ‪Daniele Tinti‬ e Stefano Rapone‬, ha ospitato nei giorni scorsi lo scrittore e giornalista Roberto Saviano. Durante l’intervista, come sempre dal tono colloquiale e divertente, Saviano ha raccontato della sua infanzia da giocatore di scacchi, pianista e pallanuotista. Dal racconto delle sue gesta sportive giovanili emerge che lo scrittore ha militato per alcuni anni in una squadra di pallanuoto Uisp: sollecitato sull’argomento dai conduttori, Saviano ha ricostruito il suo passato da pallanuotista concluso con un po’ di amarezza

GUARDA IL VIDEO DELLA TRASMISSIONELeggi l’articolo

Tutti in campo fino all’ultimo minuto, con SIC! Il progetto Uisp attraversa l’Italia con sport, diritti e partecipazione

Il progetto SIC! – Sport, Integrazione, Coesione continua a farsi spazio tra campi da gioco, palchi, strade e comunità. Le ultime settimane hanno visto una serie di iniziative organizzate dai comitati territoriali Uisp che, da nord a sud, hanno scelto di chiudere la stagione con attività capaci di lasciare un segno.

Il 20 giugno, in occasione della Giornata mondiale del rifugiato, Napoli ha ospitato al Maschio Angioino un incontro aperto con le comunità migranti. Anche Parma ha scelto il 20 giugno per rilanciare, con il torneo Beyond the Border, una giornata di sport e cultura condivisa. A Genova, la stessa giornata si è trasformata in una festa comunitaria nel Comune di Mignanego, con l’evento promosso dal Centro SAI in collaborazione con il Comune e con Uisp Genova. Anche Firenze(nella foto) ha scelto la strada dell’apertura, della festa, dell’orgoglio. La giornata LGBTQIA+Sport, realizzata il 14 giugno con Arcigay Firenze Altre Sponde e il Comune, ha trasformato gli impianti sportivi La Trave in un campo da gioco per diritti e partecipazione. Lo stesso spirito è quello di Uisp Monza-Brianza, che ha scelto la forma del racconto visivo per ribadire che lo sport è uno spazio in cui sentirsi liberi, accolti, riconosciuti. A chiudere idealmente la stagione sarà anche l’evento in programma il 27 e 28 giugno a Empoli, dove Uisp Empoli Valdelsa, in collaborazione con Slums Dunk, organizza una Basket Marathon di 24 ore consecutive presso il PalAraminiLeggi l’articolo

Giunta nazionale Uisp: costruire collettivamente il futuro. Nella riunione del 20 giugno si è parlato molto di sinergia

Si è tenuta venerdì 20 giugno, con inizio alle ore 17.30 e in modalità on line, la riunione della Giunta nazionale Uisp.

Tiziano Pesce, presidente nazionale Uisp, ha introdotto la riunione sottolineando i molti ambiti che in questa parte della stagione sportiva, vedono l’Uisp fortemente impegnata sia a livello territoriale, regionale, nazionale, in modo particolare con i Settori di attività, molti dei quali coinvolti nelle Finali dei Campionati nazionali. Pesce è partito dalle iniziative che coinvolgono l’Uisp in varie città per la Giornata Mondiale del Rifugiato, in particolare quelle di Parma, Genova e Matera, per poi passare ai Pride in programma nel fine settimana (con Uisp Pesaro e Prato presenti nelle rispettive città) e alla manifestazione di sabato 21 giugno a Roma “Fermiamo la guerra-Stop Riarm Europe”, promossa da Aoi e altre organizzazioni del terzo settore con particolare riferimento allo sterminio della popolazione a Gaza.

Inoltre, il presidente Uisp ha ricordato loSportPerTutti Festche si concluderà domenica 29 giugno con le finali di Pallavolo e Calcio, dopo aver ammirato il nuoto Uisp in vasca dal 13 al 15 giugno, con i Campionati nazionali giovanili che hanno stabilito il record di partecipazione, con ben 3.750 partecipanti e la pallacanestro che ha giocato le finali nello scorso week-endLeggi l’articolo

Si chiude CoESport, il progetto Uisp che ha accorciato le distanze. Protagonisti1.200 giovani tra i 5 e i 16 anni

Quando è partito, nel settembre scorso, CoESport si è posto una sfida tanto chiara quanto ambiziosa: portare lo sport dove di solito non arriva. In quei territori in cui le palestre scolastiche sono poche o inagibili, dove i costi delle iscrizioni sono un ostacolo reale, dove le famiglie hanno altre priorità, spesso legate alla fatica del presente. Dove, come confermano i dati dell’Osservatorio Con i Bambini, un minore su cinque non pratica alcuna attività fisica, e solo il 40% dei bambini provenienti da famiglie in difficoltà economica riesce a fare sport fuori dalla scuola.

Oggi, con la chiusura ufficiale fissata al 30 giugno, il progetto – promosso da Uisp e finanziato da Sport e Salute S.p.A. – lascia un segno tangibile in 40 territori italiani. Ha coinvolto oltre 1.200 tra bambine e bambini, ragazze e ragazzi tra i 5 e i 16 anni, proponendo attività multisport gratuite in contesti educativi, scolastici e di quartiere. Ma soprattutto, ha dimostrato che lo sport può diventare un linguaggio accessibile, trasformativo, capace di costruire relazioni e cambiare la geografia delle opportunità

Leggi l’articolo

Sport come strumento di welfare: il Living Lab di Uisp Calabria nell’ambito del progetto Tran-Sport

Mercoledì 25 giugno si è svolto il primo Living Lab del progetto Tran-Sport organizzato dal Comitato Uisp Calabria: “Oltre la competizione: lo sport come strumento di welfare”, è il titolo dell’incontro tenutosi presso il Museo archeologico di Capo Colonna a Crotone. L’incontro ha voluto riaffermare il valore centrale dello sport come strumento imprescindibile di welfare, a partire dal tema dei sani stili di vita e del benessere del corpo.

“Da qui si è deciso di ripartire con il primo appuntamento del Comitato Uisp calabrese – racconta Francesco Turrà, responsabile progetto Tran-Sport Uisp Calabria e responsabile Politiche ambientali Uisp – per riprendere il lavoro fatto con il progetto SportPerTutti, che aveva portato alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con il dipartimento di scienze motorie dell’università Magna Graecia di Catanzaro e che con il progetto Tran-Sport sarà declinato sui territori a partire da un’attenta analisi dei bisogni”Leggi l’articolo

L’Uisp in piazza con i pride, contro le disuguaglianze. Dopo Pesaro e Prato, il 28 giugno è la volta di Bolzano

Come ogni anno, il mese di giugno rappresenta il mese del pride, volto a focalizzarsi sui diritti delle persone lgbtiq+ attraverso sfilate in molte città italiane ed estere. Diversi Comitati Uisp hanno aderito ai cortei che si svolgeranno nelle loro città, come accadrà sabato 28 giugno a Bolzano. Uisp Bolzano sarà presente al Pride con convinzione ed entusiasmo: “Crediamo in una società più giusta, inclusiva e rispettosa di ogni persona – scrivono sui social – Lo sport è uno spazio di libertà, condivisione e diritti: valori che sono parte integrante della nostra missione. Vi aspettiamo per camminare insieme, con orgoglio!”. Lo slogan dell’adesione Uisp è “wir sind hier”, siamo qui, che conferma la vicinanza e la presenza dell’associazione per la promozione dei diritti di tutte e tutti.

Sabato 21 giugno, invece, è stata la volta di Pesaro e PratoLeggi l’articolo

La giustizia minorile è in crisi: “Torni la cultura educativa”. L’Uisp aderisce all’appello di Libera e Antigone

Un appello urgente è stato promosso da Libera, Defence for Children Italy e Antigone sulla giustizia minorile. La situazione è sempre più preoccupante e l’Uisp ha scelto di aderire all’appello insieme a tante altre realtà della società civile, un primo passo per sollevare con forza un’attenzione al tema.

“La giustizia minorile italiana sta vivendo una fase di regressione drammatica – si legge nell’appello – Un sistema un tempo all’avanguardia in Europa sta oggi rinnegando i suoi stessi principi fondativi, virando verso una logica esclusivamente punitiva e abbandonando il suo approccio educativo. L’Associazione Antigone, Defence for Children Italia e Libera, hanno lanciato un appello urgente per fermare la deriva repressiva e riaffermare il ruolo della giustizia minorile come spazio di accompagnamento, reinserimento e tutela”

Leggi l’articolo

Uisp: ancora una volta in gioco per la sostenibilità a Reggio Emilia, con la piscina Komodo di Rubiera

Il 25 giugno è ripartita l’iniziativa di gamification denominata “Uisp: in gioco per la sostenibilità” ed organizzata nell’ambito del progetto Uisp Tran-Sport, che consente di vincere fantastici premi di cui godere a Komodo Rubiera.

Le gare nascono per promuovere la mobilità dolce e sostenibile negli spostamenti da e verso gli impianti sportivi Uisp. La sperimentazione rientra tra le azioni del progetto Uisp Tran-Sport e segue la realizzazione dei piani di mobilità casa-sport redatti dalla Simurg Ricerche per incentivare gli utenti ad accedere agli impianti sportivi selezionati tramite modalità sostenibili e dolci. Per promuovere comportamenti virtuosi e a sostegno dell’ambiente da parte del comparto sportivo.

La seconda gara, che si sta svolgendo in questi giorni, coinvolge la Piscina Komodo di Rubiera (Re) e durerà un meseLeggi l’articolo

Solidarietà e sport: i progetti di cooperazione Uisp Modena in Brasile e Colombia

Proseguono i progetti di solidarietà che vedono l’amministrazione e la comunità di Maranello impegnate nel sostegno a iniziative di sviluppo e di relazioni tra Brasile e Colombia al fianco di Uisp Modena. Due, in particolare, quelli attivati nelle ultime settimane. A Vila Mimosa, quartiere di Rio de Janeiro colpito dalla piaga della prostituzione giovanile, è stato riattivato “Indo Juntos”, per offrire opportunità di riscatto a ragazzi e ragazze di strada attraverso corsi di arti marziali e difesa personale. Entro la fine dell’anno è prevista l’apertura in quel quartiere di Rio di una scuola di judo, karate e kickboxing, in nuovi spazi ristrutturati e con istruttori qualificati per le lezioni.

Il secondo progetto “ponte” tra Maranello e il Sudamerica è legato al turismo delle radici: coinvolge la Colombia ed è realizzato con i fondi del bando cooperazione della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e la collaborazione di Regione e Uisp ModenaLeggi l’articolo

La formazione Uisp prosegue anche d’estate con appuntamenti dal Nord al Sud del paese

Proseguono i corsi di formazione Uisp organizzati dai Comitati regionali e territoriali e dai Settori di attività nazionali. I percorsi formativi procedono su un doppio binario: in presenza e in videoconferenza, a seconda delle necessità didattiche. L’Uisp ha sempre messo al primo posto la qualità della formazione e la capacità di innovare la sua proposta anche dal punto di vista tecnologico.

Sono circa 150 le qualifiche nazionali che l’Uisp rilascia a tecnici, giudici, operatori, istruttori, insegnanti, maestri, riferite alle 180 discipline organizzate in tutta Italia, a cui si aggiungono i corsi per dirigenti. Ogni percorso formativo, oltre agli aspetti specifici delle discipline e delle qualifiche richieste, prevede materie di studio finalizzate al benessere, al gioco, al divertimento, ma anche all’educazione, all’inclusione, alla valorizzazione e cura dell’ambiente

Leggi l’articolo

Al Mugello la pedalata dei mille è pronta a partire.

Domenica 29 giugno il via dall’interno dell’Autodromo

Iscrizioni che già sfiorano le 1000 unità del numero chiuso a pochi giorni dalla 7^ edizione della Granfondo del Mugello “La Via del Latte”, organizzata dall’Asd Mugello Toscana Bike, manifestazione che fa parte (e sarà la quinta prova) del circuito Terre dei Medici coordinato da Uisp Firenze. Quota 1000 è il margine massimo imposto dall’organizzazione per garantire a tutti i partecipanti un elevato standard organizzativo e di sicurezza.Domenica 29 giugno, quindi, ancora una volta ci sarà la suggestiva partenza con il semaforo verde del Mugello Circuit, all’interno del quale partiranno i ciclisti, ci saranno i tre percorsi stradali con due tratti cronometrati agonistici e, novità di questa edizione, ci saranno anche tre percorsi gravel (videodescrizione). Poi, dopo l’arrivo a Scarperia in Piazza dei Vicari, il confermatissimo dopo manifestazione con il pasta party finale con tortelli mugellani e prodotti locali.

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONELeggi l’articolo

“Comunicare vuol dire fiducia”: “approccio partecipativo” e “comunicatore condiviso” nel libro di Fabrizio Minnella

E tu, che comunicatore sei? Comunicatore trattore o comunicatore condiviso? E già, perché comunicare non è utile e necessario soltanto a chi ne fa “la sua professione, ma a tutti quelli che operano nel sociale”, scrive Stefano Consiglio, presidente di Fondazione con il Sud, nella prefazione al libro “Comunicare vuol dire fiducia” (ed. Rubbettino, 2025), scritto da Fabrizio Minnella, giornalista. E “la fiducia è una cosa seria, che si dà alle cose serie”, diceva così il Carosello degli anni ’60 che pubblicizzava una nota azienda di formaggi, per sottolinearne genuinità e qualità.

Il titolo evidenzia l’importanza della fiducia nella comunicazione, specialmente in ambito sociale e per il cambiamento. Significa che per stabilire una comunicazione efficace e creare un cambiamento positivo, è fondamentale instaurare un rapporto di fiducia tra chi comunica e chi riceve il messaggioLeggi l’articolo

Anche quest’anno puoi donare il tuo 5×1000 all’Uisp: per i diritti e la coesione sociale

Dal 30 aprile l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione online il modello 730/2025 precompilato per la visualizzazione, per le modifiche e l’invio si partirà dal 15 maggio e si avrà tempo fino alla scadenza del 30 settembre ed entro il 31 ottobre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Come tutti gli anni siamo chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille. Donare attraverso questo strumento significa dare concretezza al principio di sussidiarietà orizzontale in modo volontario e consapevole.

L’Uisp, come ente che opera nell’ambito del non profit della promozione sportiva e sociale può beneficiare di questo tipo di sostegno.

Perché sostenere l’Uisp? Al centro della Uisp c’è la persona, il cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni, le proprie differenze da riconoscere e valorizzare.

MovieMenti: i ciak dello sport sociale e per tutti Uisp. I video e i servizi radio/tv che raccontano l’associazione

Ciak, azione! Sette giorni di sport, raccontati dai media ma non solo. Lo sport sociale e per tutti Uisp trova nel web il canale per raccontarsi. Emozioni, volti e attività dello sport sociale del territorio nel web riescono a ritrovare la possibilità di esprimersi e raccontarsi.

Video in diretta o trasmissioni tv, servizi giornalistici o brevi video di foto per raccontare il valore dello sport per tutti. Ogni settimana selezioniamo i video intercettati sui social, sentiti in radio o visti in tvLeggi l’articolo

Sport sociale e per tutti Uisp: le news più lette e condivise degli ultimi giorni sul sito e sui social network

Nel corso di questi giorni in primo piano: La Special Rythmycs ai Campionati Nazionali di Ritmica Uisp; Mobilitiamoci per i diritti della popolazione palestinese; Sport Point Uisp, martedì 17 giugno nuovo webinar gratuito; SportPerTutti Fest: la kermesse Uisp prosegue con la pallacanestro; Uisp Firenze ci riprova: al via il primo Torneo di calcio camminatoLeggi l’articolo

