Savona, il 3 luglio in Camera di Commercio (Palazzo Lamba Doria, Sala Magnano) tappa del roadshow per le imprese “Poli di ricerca e innovazione della Regione Liguria”

Roma, 27 Giugno 2025

Fri 27 June 2025

COMUNICATO STAMPA DEL 27 GIUGNO 2025

Savona, il 3 luglio in Camera di Commercio

tappa del roadshow per le imprese

“Poli di ricerca e innovazione della Regione Liguria”

Promuovere lo sviluppo economico delle aziende locali anche grazie all’azione di supporto dei poli

di ricerca e innovazione e degli operatori territoriali. Questo l’obiettivo dell’incontro dal titolo “Poli

di ricerca e innovazione della Regione Liguria”, rivolto a tutto il mondo dell’impresa e delle

associazioni di categoria, in programma a Savona giovedì 3 luglio alle ore 9 nella sede della

Camera di Commercio Riviere di Liguria (Palazzo Lamba Doria, Sala Magnano).

L’iniziativa è promossa dalla Regione Liguria in collaborazione con l’ente camerale. Maggiori

informazioni sull’evento e sulla modalità di registrazione sono disponibili sul sito del Polo EASS

all’indirizzo: https://www.poloeass.it/evento/roadshow/.

Il programma

Ore 9 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9.30 SALUTI DI BENVENUTO E ISTITUZIONALI

Paola Mottura, vice segretario generale vicario della Camera di Commercio Riviere di Liguria –

Imperia La Spezia Savona; Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico della

Regione Liguria; Paolo Ripamonti, assessore a Sicurezza ed energia della Regione Liguria.

Ore 10 L’ECOSISTEMA POLI: CARATTERISTICHE E OBIETTIVI

Presentazione dell’ecosistema regionale Poli di ricerca e innovazione. Regione Liguria, Francesco

Caso – dirigente settore Sviluppo strategico del tessuto produttivo e dell’economia ligure.

Ore 10.20 EASS: Energia, Ambiente, Sviluppo Sostenibile, Elisabetta Arato, Presidente TICASS

Ore 10.30 DLTM: Distretto ligure delle tecnologie marine, Federica Colombo, Project Manager

Ore 10.40 PLSV: Scienze della vita, Tommaso Falchi Delitata, componente Comitato direzione

Ore 10.50 SOSIA: Automazione e sicurezza, TRANSIT: Logistica e Trasporti

Bruno Conterno, direttore tecnico SIIT

Ore 11.10 TAVOLA ROTONDA

Prima sessione: L’ECOSISTEMA POLI TRA COLLABORAZIONI E BEST PRACTICES.

Testimonianze da parte delle aziende: Archimede Ricerche Srl (Polo EASS, Roberto Di Quinzio),

Sanitrade Srl (Polo DLTM), EMAC S.R.L. (Polo PLSV, Marta Baratto), Gruppo FOS (Polo

SOSIA, Giorgio Allasia), EXIS Engineering Solutions Srl (Polo TRANSIT, Francesco Rebora).

Seconda sessione: L’ECOSISTEMA POLI: COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO:

Massimiliano Amoretti (Unione industriali Savona), Comune di Savona, Federico Tinivella

(CeRSAA), Paolo Della Pietra (ImperiAware/Confindustria Imperia), Università di Genova

(Campus Savona).

Ore 12.30 CONCLUSIONE LAVORI