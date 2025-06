Rai. Piccolotti (Avs): Avs oggi a Napoli davanti alla sede Rai, tele Meloni al posto del servizio pubblico. Attacco sistematico e inaccettabile alla libertà d’informazione. Protesteremo in tutte le sedi

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Meloni al posto del servizio pubblico. Attacco sistematico e inaccettabile

alla libertà d’informazione. Protesteremo in tutte le sedi *

Oggi noi di Alleanza Verdi e Sinistra saremo davanti alla sede Rai di

Napoli per contestare la presentazione dei nuovi palinsesti della Rai e per

dare il nostro supporto ai giornalisti precari che chiedono un giusto

contratto. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra.

Nel nostro Paese – prosegue la deputata rossoverde della Commissione

Cultura di Montecitorio – c’è ormai una gigantesca questione di libertà di

informazione. Il servizio pubblico, che dovrebbe tutelare il diritto dei

cittadini ad essere adeguatamente informati, è stato trasformato in Tele

Meloni.

Vengono cancellate intere trasmissioni, anche quelle che avevano fatto

crescere gli ascolti, per appesantire il controllo del Governo sugli spazi

di confronto politico. Le trasmissioni d’inchiesta vengono ridimensionate

per garantire maggiore spazio e maggiori compensi a conduttori più docili

con il Governo.

Tra precarietà, querele temerarie e casi di spionaggio ai danni dei

giornalisti più esposti ormai l’Italia sta diventando un esempio negativo a

livello europeo. Per noi di Avs tutto questo è completamente inaccettabile.

Abbiamo protestato e protesteremo in tutte le sedi possibili: in piazza

oggi non ci saranno solo i giornalisti che sono le prime vittime di questo

sistema ma anche tanti cittadini che rivendicano il diritto costituzionale

ad un’informazione – conclude Piccolotti – oggettiva, verificata e plurale.

