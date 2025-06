(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 *La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa al centro dell’evento

organizzato dall’ODCEC di Velletri a Grottaferrata, opportunità e

prospettive per i commercialisti*

Si è concluso con una grande partecipazione e contenuti l’evento formativo

“La composizione negoziata della crisi: esperienze e prospettive”, tenutosi

giovedì 26 giugno 2025 nella suggestiva Sala Conferenze del Polo

Universitario del Comune di Grottaferrata. L’appuntamento, organizzato

dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (ODCEC) di

Velletri, ha registrato il “tutto esaurito”, a testimonianza del vivo

interesse della categoria professionale verso uno strumento sempre più

cruciale per il risanamento delle imprese.

L’evento ha visto la partecipazione di *relatori di altissimo profilo*, che

hanno offerto un quadro completo e approfondito della Composizione

Negoziata della Crisi (CNC), analizzandone i successi, le criticità e le

promettenti opportunità.

Dopo l’apertura dei lavori del *Dott. Maurizio Fantaccione*, Vicepresidente

dell’ODCEC di Velletri, il *Prof. Mirko Di Bernardo*, Sindaco di

Grottaferrata, ha ribadito la piena disponibilità del Comune ad ospitare

future iniziative formative dell’Ordine. La *Dott.ssa Giovanna Greco*,

Consigliera Segretaria del CNDCEC, intervenuta in collegamento web, ha

illustrato le attività del Consiglio Nazionale in materia di crisi

d’impresa, sottolineando il *ruolo centrale dei Commercialisti* nel

processo di composizione negoziata.

Il *Dott. Antonino La Malfa*, Presidente del Tribunale di Velletri, ha

evidenziato la *portata innovativa della CNC*, soffermandosi sui fattori di

successo e sulle criticità, e ribadendo la centralità e l’elevata

professionalità del *gestore della crisi*. A seguire, il *Dott. Fernando

Caldiero*, Consigliere e Segretario FNC Formazione, ha confermato il

supporto della FNC all’ODCEC di Velletri, richiamando il recente documento

CNDCEC e FNC-Ricerca “I professionisti nella crisi d’impresa e nelle

funzioni giudiziarie”.

Di particolare impatto è stato l’intervento del *Dott. Sandro Pettinato*,

Vicesegretario generale Unioncamere, che ha fornito un’analisi pragmatica e

funzionale dello *stato dell’arte della CNC*, strumento sempre più adottato