COMUNICATO STAMPA

Firmato il Protocollo d’intesa tra il Commissario Straordinario e la Struttura per la

Prevenzione Antimafia: più trasparenza e sicurezza nella ricostruzione post-sisma 2016

Ascoli Piceno, 27 giu – È stato ufficialmente sottoscritto oggi ad Ascoli Piceno il Protocollo

d’intesa tra il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post-sisma, Sen.

Avv. Guido Castelli, e il Direttore della Struttura per la Prevenzione Antimafia del Ministero

dell’Interno, Prefetto Paolo Canaparo. L’accordo, frutto di una collaborazione istituzionale

consolidata, ha l’obiettivo di potenziare i flussi informativi e rafforzare le misure di

prevenzione contro le infiltrazioni mafiose nei cantieri della ricostruzione pubblica e

privata con contribuzione pubblica, nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016..

All’appuntamento odierno erano presenti tra gli altri il Vice Direttore della DIA, Lorena Di

Galante e il Direttore interregionale Centro dell’Ispettorato nazionale lavoro, Stefano

Marconi. Elemento centrale del Protocollo è l’interoperabilità dei dati della ricostruzione

raccolti nella piattaforma GE.DI.SI. – Gestione Digitale Sisma, sviluppata dall’Ufficio del

Commissario, che consentirà agli organismi di controllo antimafia, alle Prefetture e agli enti

competenti di accedere in tempo reale a dati aggiornati su cantieri, imprese e

professionisti coinvolti nella ricostruzione. La piattaforma permetterà anche la

generazione di report, la visualizzazione della mappatura dei cantieri e il monitoraggio

dello stato di avanzamento dei lavori. In un futuro oramai prossimo anche i dati del badge

e del settimanale di cantiere. Il Protocollo prevede inoltre la costituzione di una Cabina di

Regia interistituzionale, incaricata di coordinare e monitorare l’attuazione dell’accordo,

definire le modalità di accesso ai dati e valutare eventuali integrazioni o criticità. Per

quanto riguarda le interdittive antimafia nel 2023 ce ne sono state 18, 26 nel 2024, mentre

nei primi 6 mesi del 2025 sono 24. Il loro aumento documenta la sempre maggiore efficacia

dell’azione di prevenzione.

“La legalità è il primo mattone della ricostruzione – ha dichiarato il Commissario Guido

Castelli – e questo Protocollo rappresenta un passo decisivo per garantire trasparenza,

sicurezza e tutela dei lavoratori nei cantieri del cratere sismico. Abbiamo affinato gli

strumenti e reso più efficace la linea di prevenzione. L’importanza dei controlli è

fondamentale, così come la presenza dello Stato nel cratere per garantire legalità e