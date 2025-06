DISTRIBUZIONE GIORNALI IN PROVINCIA DI RIETI, ACCORDO SU PROSEGUIMENTO DEL SERVIZIO – NOTA STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

(AGENPARL) – Fri 27 June 2025 Tiero (Fdi): “Distribuzione giornali in provincia di Rieti, il servizio

continuerà ad essere garantito”

Roma, 27 giugno – “Il servizio di distribuzione dei giornali in provincia

di Rieti continuerà ad essere regolarmente garantito. La sinergia

istituzionale ha prodotto un altro importante risultato. Al termine di un

incontro svoltosi presso l’assessorato regionale allo Sviluppo economico al

quale hanno preso parte il sottoscritto, il collega consigliere Michele

Niccolai, il dirigente Umberto Cerasoli, Cristiano e Andrea Artoni (società

Tirreno Press) e Vincenzo Regnini (ASM Rieti) è stato raggiunto un accordo

che permetterà il proseguimento del servizio oltre il 1 luglio. Viene

quindi scongiurato il blocco della diffusione delle copie dei giornali in

18 punti vendita, dislocati in 15 Comuni reatini. Il servizio verrà ancora

assicurato, in questi centri, compreso il Comune di Leonessa. Questo

importante obiettivo centrato è il frutto di un gioco di squadra avviato

sin dal mese di marzo, insieme al collega Claudio Marotta, presidente della

IV Commissione Vigilanza e Pluralismo dell’Informazione. Abbiamo lavorato

per trovare una soluzione equa, che andasse incontro agli interessi della

società distributrice dei giornali, con l’intento di garantire un servizio

pubblico fondamentale per i cittadini del territorio. Si tratta di un tema

di grande rilevanza. Ricordo l’approvazione ad aprile di un emendamento

all’interno della PL 192 promosso dal sottoscritto, con la collaborazione

del collega Michele Nicolai, condiviso dal gruppo di FdI e approvato in

aula, con il quale si è disposta la concessione di un contributo in favore

dei Comuni del Lazio pari a 150.000 euro per l’anno 2025, finalizzato ad

assicurare la distribuzione dei quotidiani. Ringrazio l’assessore Roberta

Angelilli per la grande disponibilità data a favorire una soluzione

concreta e sostenibile alla problematica, come pure il sindaco di Rieti,

Daniele Sinibaldi, parte attiva e determinante ai fini del raggiungimento

dell’intesa. Continueremo a batterci per tutelare questo settore ed evitare

di disperdere un patrimonio di professionalità che rappresenta una

ricchezza dei nostri territori” ha dichiarato Enrico Tiero, presidente

della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio

regionale del Lazio.

“Il servizio della distribuzione dei giornali riveste una funzione di

grande importanza, soprattutto nei piccoli Comuni delle aree interne.

Esprimo quindi grande soddisfazione per l’accordo fortemente voluto, tale

da garantire il diritto all’informazione anche nei centri minori della

nostra regione” ha affermato Michele Niccolai, consigliere regionale di

FdI.

“Ringrazio la Regione per la grande sensibilità dimostrata nel portare a

termine un accordo sul problema della distribuzione dei giornali” ha

affermato Vincenzo Regnini, presidente di ASM Rieti.

“Ci tengo a ringraziare i consiglieri Enrico Tiero e Michele Niccolai,

oltre all’assessore Roberta Angelilli per l’impegno profuso nel trovare una

soluzione, sia pur ‘tampone’, ad un servizio rilevante per diversi Comuni

della provincia. Dal canto nostro, come Comune capoluogo ci siamo presi in

carico questo problema ed abbiamo dato la nostra più ampia disponibilità

nel rendere possibile la copertura di un servizio che alcuni centri del

nostro territorio rischiavano di non poterne usufruire” ha affermato

Daniele Sinibaldi, sindaco di Rieti.