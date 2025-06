Cs contributi famiglie per centri estivi minori

(AGENPARL) - Roma, 27 Giugno 2025

Il Comune di Martina Franca si è aggiudicato un finanziamento di 47.196,33 euro per contributi da destinare a famiglie con Isee fino a 20.000 euro per la frequenza dei centri estivi da parte di bambini e ragazzi.

I fondi sono stati assegnati dal Dipartimento politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri attraverso una manifestazione d’interesse alla quale ha partecipato il Comune di Martina.

Sono destinatarie del contributo a rimborso “Centri estivi 2025” le famiglie residenti nel Comune di Martina Franca con figli minori a carico, compresi quelli in affido familiare, di età compresa tra i 3 e i 14 anni (15 anni non compiuti entro il giorno di scadenza dell’avviso pubblico che verrà in seguito pubblicato), interessati a frequentare, o che abbiano già iniziato a frequentare, i centri estivi ubicati sul territorio del Comune di Martina -e/o dei comuni limitrofi- nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 15 settembre 2025.

La Giunta (delibera n. 277 del 26 giugno 2025) ha dato indirizzo agli uffici del Settore Servizi alla Persona di predisporre l’avviso pubblico con requisiti e modalità per l’accesso al bonus che sarà pubblicato su sito istituzionale del Comune. Della pubblicazione sarà data comunicazione attraverso i media e i canali istituzionali sito e pagina Facebook.

