COVID, COLUCCI (M5S): “CONTE COERENTE SU VACCINI, DA FDI REVISIONISMO ANTISCIENTIFICO”

Roma, 27 giu. – “Leggo con stupore le frasi della collega Buonguerrieri di Fratelli d’Italia, che accusa il Presidente Conte di aver cambiato idea sull’obbligo vaccinale per il Covid, sostenendo che sarebbe sufficiente fare una ricerca su internet per trovare dichiarazioni a favore dello stesso. Non so e non voglio sapere quale motore di ricerca utilizzi la collega, ma la verità è un’altra. Conte e tutto il Movimento 5 Stelle hanno sempre avuto una sola, coerente posizione: raccomandazione del vaccino, senza obbligatorietà. Uno dei più grandi successi della gestione della pandemia – anzi, forse il più grande – è stato quel patto di fiducia creato tra governo e cittadinanza per una lotta comune e collettiva al Covid. Solo in questo modo, solo attraverso la responsabilizzazione delle persone e il raggiungimento della loro consapevolezza della necessità dei vaccini, si è riusciti a sfiorare il 90% di vaccinazioni volontarie. Conte si è più volte espresso in dissenso rispetto all’obbligo imposto da Mario Draghi nonostante la nostra contrarietà, proprio perché avrebbe rotto quel patto di fiducia. Discorso diverso, ovviamente, vale per il Green pass – erroneamente citato da Buonguerrieri alla stregua dell’obbligo vaccinale –, sul quale avevamo espresso parere favorevole quantomeno per quanto riguarda i luoghi di lavoro e di grande assembramento. Per intenderci, mentre il vaccino imposto agli over 50 ha costituito un obbligo giuridico che ha violato il patto di fiducia, il Green pass ha costituito un onere, vale a dire un adempimento a chi intendeva frequentare luoghi affollati. Ma non stupisce che Fratelli d’Italia non colga questa elementare distinzione e cerchi di riscrivere la storia della pandemia, con un revisionismo ispirato da pulsioni antiscientifiche: è evidente che si sono trovati dalla parte sbagliata dalla storia e, fortunatamente per gli italiani, non nella posizione di decidere e di gestire quella tragica fase”. Lo scrive in una nota Alfonso Colucci, deputato del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione d’inchiesta sul Covid.

