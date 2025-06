VVF Soccorso animali

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Giornata all’insegna del soccorso agli animali, quella affrontata oggi dai Vigili del Fuoco di Genova, impegnati in due soccorsi.

Il primo per estrarre, da una macchina in via Cadamosto, un gattino che era rimasto incastrato nel cofano motore. Ci sono volute altre due ore di lavoro per riuscire a raggiungerlo e trarlo in salvo.

Il secondo per un falchetto pellegrino che, caduto dal nido posto nella cattedrale di San Lorenzo, necessitava di essere riportato sulla vetta del campanile. I Vigili del Fuoco hanno così raggiunto la parte più alta della Cattedrale e sono riusciti a riporlo all’interno, dove vi era il suo fratellino. Il suo stridio ha attirato l’attenzione dei genitori che erano sulle cupole di fronte e l’hanno immediatamente raggiunto.