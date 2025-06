VALEGGIO, NO DEFINITIVO ALLA DISCARICA DI AMIANTO. IL SINDACO GARDONI: ‘’VITTORIA DEL TERRITORIO’’

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 ‘’Un giorno di gioia e di orgoglio per tutta la comunità di Valeggio. La Conferenza dei servizi – l’organo tecnico-amministrativo che valuta la compatibilità di progetti complessi con l’ambiente, il territorio e le normative vigenti – ha espresso parere negativo al rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la costruzione di una nuova discarica di amianto in località Ca’ Baldassarre a Valeggio.

Questo ‘no’ alla discarica è molto più di una semplice decisione tecnica: è la voce forte e chiara di chi ama questa terra, di chi crede nella bellezza dei nostri paesaggi, nella forza della nostra comunità e nel diritto di vivere in un ambiente sano e pulito.

Un risultato che nasce dalla collaborazione autentica tra l’amministrazione comunale e il Comitato di cittadini, uniti fin dal primo giorno per difendere Valeggio.

Insieme abbiamo dimostrato che, quando si è compatti, nulla può mettere a rischio il nostro futuro.