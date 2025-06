(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Processo Pfas, Pd, sentenza storica, chi inquina paga. Governo intervenga con normativa nazionale

“Con 11 condanne e 4 assoluzioni, per un totale di 141 anni di carcere, si chiude oggi presso la Corte d’Assise di Vicenza il primo grande processo europeo per inquinamento da PFAS. Una sentenza storica che sancisce il principio fondamentale: chi inquina paga. Si tratta del primo caso in Europa a riconoscere in sede giudiziaria la responsabilità per un disastro ambientale di queste proporzioni. Il sito industriale della Miteni di Trissino (Vicenza) è stato accertato come principale fonte della contaminazione da sostanze perfluoroalchiliche, che ha compromesso le acque superficiali, le falde e gli acquedotti in un’area di oltre 190 chilometri quadrati, coinvolgendo centinaia di migliaia di cittadini. Il giudizio della Corte parla chiaro: è stato un disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque. Una verità giudiziaria che impone adesso una responsabilità politica altrettanto chiara: si proceda subito con le bonifiche e il Governo italiano intervenga con urgenza. È tempo di colmare quei vuoti normativi che hanno finora permesso la diffusione incontrollata di sostanze PFAS e occorre fissare limiti per la diffusione delle sostanze perfluoroalchiliche che siano stringenti e uniformi su tutto il territorio nazionale” così la capogruppo democratica alla Camera, Chiara Braga insieme al capogruppo Pd in Commissione parlamentare d’inchiesta sugli Ecoreati, Stefano Vaccari.

Roma 26/06/2025

