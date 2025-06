(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Nota Farnesina – Il Sottosegretario Silli partecipa alla 55° Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani.

Si è aperta oggi, a Saint John’s, capitale di Antigua e Barbuda, la 55° Assemblea Generale dell’Organizzazione degli Stati Americani (OSA) dedicata quest’anno, al tema “costruire economie resilienti e inclusive nelle Americhe”. Per l’Italia, Paese Osservatore Permanente di tale organizzazione, vi ha partecipato, su indicazione del Ministro Tajani, il Sottosegretario di Stato Giorgio Silli.

Nel corso del suo intervento, il Sottosegretario ha confermato la priorità che l’Italia attribuisce alle relazioni con l’America Latina e i Caraibi, nell’ambito delle quali i flussi commerciali e degli investimenti svolgono un ruolo di rilievo e contribuiscono concretamente a rafforzare i sistemi economici della regione. Silli ha poi ricordato la lunga tradizione di proficua collaborazione tra Italia e OSA sui quattro pilastri dell’Organizzazione: democrazia, diritti umani, sicurezza, sviluppo, evidenziando come tutti questi temi potranno essere ulteriormente approfonditi in occasione della XII Conferenza Italia-America Latina e Caraibi, prevista a Roma il prossimo 7 ottobre.

A margine dell’Assemblea Generale il Sottosegretario ha avuto anche una serie di incontri bilaterali con i capi delegazione dei vari Paesi dell’area centroamericana e caraibica e con il Segretario Generale dell’OSA, Albert Ramdin. In particolare, Silli si è riunito con i Ministri degli Esteri di Antigua e Bermuda, Grenada, Saint Vincent e Grenadine, Costarica, Repubblica Dominicana, Haiti e Saint Kitts e Nevis; con i Vice Ministri di Canada, Panama e con la Rappresentante dell’Interpol delle Nazioni Unite. Si è trattato di importanti occasioni di confronto sulle prospettive di futura collaborazione in materia di monitoraggio elettorale, difesa dei diritti umani e lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga.