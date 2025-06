COMUNICATO STAMPA – CORBUCCI (PD): “CONGRATULAZIONI A GIULIA TEMPESTA PER SUO NUOVO INCARICO”

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 ROMA: CORBUCCI (PD): “CONGRATULAZIONI A GIULIA TEMPESTA PER IL SUO NUOVO INCARICO”

Roma, 26 giugno 2025: “Voglio fare un grande in bocca al lupo a Giulia Tempesta che lascia gli scranni dell’Assemblea Capitolina e la presidenza della Commissione Bilancio per andare a ricoprire l’incarico di capo segreteria del Sindaco, un incarico importante in cui la sua esperienza, competenza, dinamismo e generosità saranno fondamentali per l’amministrazione capitolina.” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Riccardo Corbucci. “Giulia ha portato avanti importati battaglie per la città in questi anni sia come consigliera d’opposizione che di maggioranza e sono sicuro che ricoprirà questo incarico strategico con l’impegno, la passione e le competenze dimostrate e che tutta l’Assemblea capitolina anche oggi le ha tributato” conclude il consigliere capitolino Riccardo Corbucci.

