26 Giugno 2025

CAMPI FLEGREI, IARIA (M5S): BASTA ANNUNCI, SICUREZZA NON SI IMPROVVISA, SI COSTRUISCE

Pozzuoli, 26 giu. – “Sui Campi Flegrei non c’è più tempo da perdere. Servono misure strutturali, serie e immediate. Il rischio bradisismico e vulcanico fa parte della storia di questo territorio da millenni e continuerà a farne parte. Proprio per questo è inaccettabile che ancora oggi si proceda con annunci, ritardi e provvedimenti parziali. Bisogna mettere in campo tutti gli sforzi possibili per consentire ai cittadini di convivere con questi fenomeni nella massima sicurezza possibile. Servono edifici pubblici e privati sicuri, vie di fuga efficienti, piani di evacuazione chiari, informazione capillare, assistenza concreta alla cittadinanza. Ad oggi, le misure adottate dal Governo sono insufficienti: mancano le risorse adeguate, le risposte alle reali esigenze del territorio e soprattutto i tempi di attuazione sono inaccettabili. Ogni giorno perso è un rischio in più per migliaia di cittadini. È ora di smettere con gli annunci e di passare ai fatti”. Lo dichiara il deputato M5S Antonino Iaria, in missione a Pozzuoli insieme a una delegazione di parlamentari della commissione di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico.

“I commissari straordinari e i decreti spot – aggiunge Iaria – non possono rappresentare una strategia. Lo abbiamo visto anche con l’abusivismo edilizio a Ischia: si rincorre l’emergenza senza affrontare le cause profonde. Lo sforzo di risorse pubbliche e il lavoro dei commissari rischiano di diventare inutili se non vengono accompagnati da un intervento politico strutturale, duraturo e trasparente. I cittadini meritano risposte vere, non operazioni mediatiche. È il momento di una regia pubblica seria, con una visione a lungo termine che parta dalla messa in sicurezza del territorio e dalla rigenerazione urbana. La sicurezza non si improvvisa, si costruisce”.

