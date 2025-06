(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 Bonelli mentre Bezos affitta Venezia, i giovani che manifestano rischiano

il carcere. Presento interrogazione

“Nel nostro Paese non si può più esprimere dissenso. Oggi a Venezia, per

aver manifestato pacificamente contro lo spettacolo delle nozze miliardarie

di Jeff Bezos, attivisti sono stati portati via di peso da Piazza San Marco

e denunciati. Rischiano fino a due anni di carcere. È questa l’Italia che

vogliamo? Presento interrogazione”.

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e

co-portavoce di Europa Verde.

“Qualche giorno fa avevo chiesto al ministro Piantedosi di garantire il

diritto costituzionale a manifestare. La risposta del Viminale è arrivata

oggi: decine di identificazioni, denunce e piazze militarizzate. Per un

matrimonio privato Venezia è diventata una zona rossa, blindata per

proteggere un evento da milioni di euro per super ricchi ed elites mondiale.

“Presenterò un’interrogazione: vogliamo sapere perché in questo Paese viene

garantito ogni privilegio ai super ricchi, mentre si criminalizza chi

manifesta e chiede lavoro, giustizia climatica, sociale e fiscale”.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE