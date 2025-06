(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 ANTIMAFIA, M5S: ESPOSTO MORI CONFERMA CHE PILOTAVA COMMISSIONE, ACQUISIRE INTERCETTAZIONI

ROMA, 26 giu. – “Il generale Mori ha presentato un esposto per rivelazione di segreti d’ufficio in relazione a quanto svelato dalla trasmissione Report e riportato anche dal Fatto quotidiano. Allora forse, contrariamente a quanto blaterato in coro dal centrodestra, i dialoghi svelati da Report sono autentici e Mori ha a lungo pilotato le azioni della maggioranza in commissione. Anche le interrogazioni presentate ieri dalla maggioranza suonano come un’ammissione. Anche cosi si spiegherebbero il killeraggio verso De Raho e Scarpinato, l’ossessione unidirezionale per la pista mafia-appalti come unica ragione della Strage di via D’Amelio e altre condotte sconcertanti. Parliamo del Mori che ha pubblicamente esposto la sua sete di vendetta e che andò a incontrare personalmente Chiara Colosimo da poco eletta presidente. D’altra parte Mori e De Donno sono stati idolatrati nel corso delle loro audizioni e hanno ritenuto di dover addirittura tessere le lodi del condannato per mafia Dell’Utri. Adesso la commissione, così come fece per quelle di Scarpinato, acquisisca immediatamente le intercettazioni di Mori e vediamo se e come l’Antimafia è stata burattinata dal generale Mori, indagato per le Stragi del ’93. Vogliamo sapere in dettaglio chi della commissione parlava con Mori e che indicazioni ne riceveva. E’ gravissimo che le istituzioni vengano utilizzate per torbidi interessi personali. Ieri abbiamo depositato una richiesta formale in tal senso, anche sulla base della legge istitutiva della commissione”.

Lo affermano i componenti del M5 nella commissione Antimafia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Michele Gubitosa, Luigi Nave e Roberto Scarpinato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle