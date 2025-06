AGENDA CAMERA DI DOMANI, VENERDì 27 GIUGNO

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

AULA

📌10 Interpellanze

EVENTI

📌11 – Sala del Refettorio – convegno “Dazi Usa – Impatti e prospettive per l’economia italiana ed europea”. Saluti del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. Diretta webtv

📌11 – Sala Matteotti – Convegno: “L ‘antibiotico da solo non basta! Diagnosticare, monitorare, sorvegliare per contrastare lo tsunami A.M.R.”. (On. Malavasi)

📌17 – Aula dei gruppi parlamentari – proiezione del docufilm “Come un padre – Carlo Mazzone, storia e storie di un calcio d’altri tempi”. Messaggio del vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli. Il dibattito viene trasmesso in diretta webtv.

CONFERENZE STAMPA

📌10 La pace, la lotta alla povertà per la difesa delle socialità. Gianpiero Zinzi

📌11.30 Presentazione Decima edizione Festival Teatro Antico di Formia. Federico Mollicone

📌13 Presentazione libro “Paesaggi musicali dalla Palestina”. Paolo Ciani