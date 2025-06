Tesla in caduta libera in Europa: vendite in calo del 27,9% a maggio 2025, avanza la concorrenza cinese

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

Tesla, il colosso dell’auto elettrica guidato da Elon Musk, ha registrato un preoccupante crollo delle vendite in Europa. Secondo i dati diffusi dall’Associazione Europea dei Costruttori di Automobili (ACEA), le nuove immatricolazioni della casa statunitense sono scese del 27,9% a maggio 2025 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, fermandosi a 13.863 unità tra Unione Europea e Regno Unito.

Si tratta del quinto mese consecutivo di calo, una tendenza che mette in luce la crescente difficoltà di Tesla a competere nel mercato europeo, oggi sempre più popolato da veicoli elettrici cinesi a prezzi più accessibili. In parallelo, la quota di mercato del brand è calata dal 1,8% di maggio 2024 all’1,2% nel 2025.

A pesare sulle performance europee non è soltanto la concorrenza, ma anche l’immagine polarizzante di Elon Musk, che ha recentemente preso posizione a favore di partiti sovranisti come l’AfD in Germania. Questa scelta ha suscitato malcontento tra la clientela più progressista e attenta al valore etico del marchio, contribuendo alla disaffezione nei confronti del brand.

Nel frattempo, la concorrenza cinese si fa sempre più agguerrita. Il colosso BYD, ad esempio, ha quasi eguagliato le vendite di Tesla in Europa a maggio e le aveva superate ad aprile, secondo quanto riportato da CNBC. In totale, i costruttori cinesi hanno venduto 65.808 veicoli elettrici nel continente, raddoppiando la loro quota di mercato fino al 5,9%, secondo l’analisi di JATO Dynamics.

Nonostante l’imposizione di dazi doganali da parte dell’Unione Europea, i produttori cinesi continuano a guadagnare terreno grazie alla promozione di propulsori alternativi come gli ibridi plug-in e full hybrid, particolarmente apprezzati nei mercati europei.

Tesla aveva puntato sul rinnovato SUV Model Y per rilanciare le vendite, e in effetti il modello ha trainato una timida ripresa in mercati specifici come la Norvegia. Tuttavia, il resto d’Europa resta una sfida aperta, sia per la pressione competitiva che per la crescente sensibilità politica dei consumatori.