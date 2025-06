(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 *SCUOLA, ALOISIO (M5S): CHE FINE HA FATTO PROGETTO ‘EDUCARE A RELAZIONI’ DI VALDITARA?*

Roma, 25 giu. – “Il governo italiano sta dimostrando di essere completamente assente sul fronte dell’educazione di fronte alla piaga sociale del femminicidio e della violenza di genere. Come riporta in queste ore ‘Pagella Politica’, che si occupa di fact-checking e analisi parlamentare, a quasi due anni dall’annuncio del ministro Valditara del progetto “Educare alle relazioni”, che si sarebbe rivolto alle scuole per discutere di relazioni, rispetto e violenza di genere, non si registrano ancora risultati concreti né strategie efficaci per prevenire e contrastare questa emergenza che continua a mietere vittime innocenti. Eppure, ricordo che il governo aveva annunciato un intervento che avrebbe dovuto rivoluzionare l’educazione nelle scuole italiane, tuttavia tutto si è rivelato un ennesimo bluff propagandistico perché poi, nei fatti, tutti gli interventi normativi successivi non hanno centrato gli obiettivi dichiarati. La sicurezza delle donne e la prevenzione della violenza sono una priorità che richiede azioni concrete, risorse adeguate e un impegno reale. E non sterile propaganda, come quella degli ultimi mesi che vede il ministro ancora promettere interventi in quest’ambito. È mentre si promette, molte donne sono vittime di femminicidi. Basta con gli annunci spot e le false promesse, è il momento di passare ai fatti”.

Così la senatrice M5S Vincenza Aloisio.

