(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 PFAS, TRAVERSI (M5S): ODG LIGURIA PASSO CONCRETO PER TUTELA SALUTE VVFF, LO PRESENTEREMO IN TUTTA ITALIA

Roma, 25 giu. – “Grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità dell’ordine del giorno del M5S in Consiglio regionale, che finalmente riconosce e tutela i Vigili del Fuoco anche in Liguria. Un passo concreto per proteggere chi ogni giorno rischia la vita anche a causa dell’esposizione a sostanze pericolose come i PFAS. È una battaglia di civiltà che parte dal nostro territorio, e che ci vede in prima linea per garantire diritti, salute e dignità a chi ha sempre messo al primo posto la sicurezza dei cittadini. Le sostanze cancerogene tracciate nei vigili del fuoco sono presenti nelle schiume antincendio e nei dispositivi di protezione individuale; il biomonitoraggio è doveroso e necessario. Grazie al nostro capogruppo Stefano Giordano per aver portato avanti con determinazione questa proposta. Come M5S presenteremo identici ordini del giorno in tutte le regioni d’Italia e ci aspettiamo che il governo si attivi al più presto e senza esitazione a introdurre limiti severi su queste sostanze”.

Così in una nota il deputato ligure del M5S Roberto Traversi.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle