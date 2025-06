(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 Servizio Informazione e Comunicazione

DOTT. S.D. SCARAFINO

Via Garibaldi n. 6, 70043 Monopoli (BA)

COMUNICATO STAMPA N.6716

25 giugno 2025

La Bandiera Blu 2025 sventola sulle spiagge di Monopoli

A Porto Rosso si è svolta la festa blu per l’ottenimento del riconoscimento Fee

Con una cerimonia svoltasi dinanzi alla spiaggia pubblica di Porto Rosso, martedì 24 giugno 2025 è stata issata la Bandiera Blu .

La manifestazione segue l’assegnazione avvenuta nel maggio scorso da parte della Foundation for Environmental Education (Fee). Il riconoscimento viene assegnato ogni anno a quelle località di mare che rappresentano l’eccellenza in termini di qualità delle acque di balneazione, pulizia delle spiagge, qualità dei servizi, misure di sicurezza per i bagnanti, adeguata cartellonistica informativa sull’ecosistema e sulle modalità di fruizione della spiaggia, iniziative di educazione ambientale .

Quella del 2025 è la undicesima Bandiera Blu (quinta consecutiva) ricevuta dal Comune di Monopoli da quando è stato istituito il riconoscimento (2001, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

Alla manifestazione hanno partecipato il Sindaco di Monopoli, Angelo Annese, il Consigliere delegato al Turismo, Francesco Alba, alla presenza degli Amministratori Comunali, dei rappresentanti delle Forza dell’Ordine e dei cittadini.