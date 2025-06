Convocazione del Consiglio Comunale in sessione straordinaria lunedì 30.06.2025, ore 15:00 Residenza Municipale

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 l 29/05/2027 e con firma qualificata Si attesta che la presente copia digitale è conforme all’originale digitale ai sensi dell’art. 23-bis del

D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

SEGRETERIA CONSIGLIO COMUNALE

AL SIG. SINDACO

AI SIGG. CONSIGLIERI COMUNALI

AI SIGG. ASSESSORI

LORO SEDI

OGGETTO: CONVOCAZIONE CONSIGLIO COMUNALE.

Comunico che il Consiglio Comunale è convocato in sessione straordinaria e seduta pubblica

di 1° convocazione presso la Residenza Municipale il giorno:

LUNEDÌ 30 GIUGNO 2025 ALLE 15:00

ed in caso di mancanza del numero legale in 2° convocazione presso la Residenza Municipale

il 01/07/2025 alle ore 15:00 per la trattazione degli argomenti di cui all’ordine del giorno

allegato.

Le SS.LL. sono invitate a partecipare.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Michele Alinovi)

Residenza Municipale

Strada Repubblica, 1 – 43121 Parma

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

Proposta 1927/2025 – INTERROGAZIONE PROT. 106294 DEL CONSIGLIERE PALLINI

SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA IN VIA MONS. COLLI

Proposta 2774/2025 – INTERROGAZIONE PROT. N. 152882 DEL CONSIGLIERE BOCCHI

MESSA IN SICUREZZA EX DISCARICA DI VIAROLO

Proposta 2897/2025 – INTERROGAZIONE PROT. 157518 DELLA CONSIGLIERA

CAVANDOLI AD OGGETTO: SEGNALAZIONE DI COMPORTAMENTI PERICOLOSI DI

AUTOMOBILISTI IN ZONA PORPORANO E DINTORNI

Proposta 3122/2025 – INTERROGAZIONE PROT. 170953 DELLA CONSIGLIERA UBALDI

AD OGGETTO: TRASPORTO PUBBLICO CON LE FRAZIONI

Proposta 3207/2025 – INTERROGAZIONE PROT. N. 175087 DEL CONSIGLIERE

OTTOLINI AD OGGETTO: CONTRASTO ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO

COMUNICAZIONI

Comunicazioni del Presidente del Consiglio, dei Consiglieri Comunali, del Sindaco e degli

Assessori.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE IN SENSO TECNICO

Proposta 2491/2025 – PERMUTA DI AREE IN STRADA CORNACCHIA, LOCALITA’

BAGANZOLA.

(Assessore BOSI MARCO)

Proposta 2483/2025 – LEGGE N. 448/1998, ART. 31, COMMI 21 E 22 – CESSIONE

GRATUITA DAL CONDOMINIO TRE TORRI AL COMUNE DI PARMA DI AREE

DESTINATE A VIABILITA’ PUBBLICA UBICATE IN VIA ALBANESE E STRADA ARGINI

PARMA. I.E.

(Assessore BOSI MARCO)

Proposta 2759/2025 – LEGGE N. 448/1998, ART. 31, COMMI 21 E 22 – ACQUISIZIONE A

TITOLO GRATUITO ED ACCORPAMENTO AL DEMANIO STRADALE DEL COMUNE DI

PARMA DI AREE IN FREGIO A STRADA MONTECHIARUGOLO. I.E.

(Assessore BOSI MARCO)

10. Proposta 3111/2025 – D.P.R. 18 APRILE 1994, N.383 “S.S. 62 DELLA CISA” – LAVORI DI

AMMODERNAMENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA I CENTRI ABITATI DI PARMA E

COLLECCHIO (COD. INT. ANAS BO111) – PROCEDIMENTO DI INTESA STATO-REGIONE

CON APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, IN VARIANTE URBANISTICA E

APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO. I.E.

(Assessore BORGHI GIANLUCA)

MOZIONI

11. Proposta 2769/2025 – MOZIONE PROT. 152836 DEI CONSIGLIERI CAMPANINI,

ALINOVI, NOUVENNE, ARCIDIACONO, CORSARO, SELETTI E PINTO AD OGGETTO:

ADESIONE AL PROGETTO “PARMA CITTA’ DEL DONO”

