Wed 25 June 2025 Bonelli (AVS): "Solidarietà a Ranucci. Un atto intimidatorio e

inaccettabile. La Rai colpisce chi difende la libertà di stampa. Uno

schiaffo all’articolo 21 della Costituzione”

“Esprimo la mia piena solidarietà a Sigfrido Ranucci, giornalista e

conduttore di Report, colpito da un provvedimento disciplinare da parte

della Rai con accuse surreali e pretestuose. È un atto intimidatorio e

gravissimo, che rappresenta l’ennesimo tentativo di silenziare chi fa

giornalismo d’inchiesta e approfondimento nel servizio pubblico.”

Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato AVS e co-portavoce di Europa Verde.

“Il motivo del provvedimento? La partecipazione a trasmissioni su La7, come

quella di Lilli Gruber, peraltro con autorizzazione del direttore Paolo

Corsini; l’intervento a Piazza Pulita per difendersi da gravi accuse

lanciate da Italo Bocchino, che lo ha definito un manipolatore; e perfino

la presentazione del suo libro, che parla proprio di libertà di stampa. È

evidente che non siamo di fronte a una questione regolamentare, ma a una

volontà politica di colpire chi difende l’articolo 21 della Costituzione,

quello che garantisce la libertà di espressione e di stampa.”

“Ranucci paga il prezzo del coraggio e della coerenza. Report è uno dei

pochi baluardi rimasti nella televisione pubblica per un’informazione

indipendente e d’inchiesta. Questo provvedimento si inserisce in un disegno

più ampio che punta a indebolire i programmi scomodi, quelli che indagano e

raccontano la realtà senza filtri. Punire chi fa informazione, e non chi la

manipola, è la fotografia nitida di un Paese in cui il pluralismo è sotto

attacco.” Così in una nota Angelo Bonelli parlamentare Avs e co-portavoce

di Europa Verde

