(ARC) Sport: Anzil, ASD Bertiolo 65 simbolo di valori condivisi

Wed 25 June 2025 Il vicegovernatore ? intervenuto alla cerimonia di premiazione

per la vittoria del campionato di Seconda categoria (stagione

24-25) della ASD Bertiolo 65 e della promozione in Prima categoria

Bertiolo, 25 giu – “Questa societ? sportiva rappresenta al

meglio i valori autentici dello sport: la capacit? di stare

insieme, di rialzarsi nei momenti difficili, di creare coesione

all’interno della comunit?. E questo vale pi? di qualsiasi

vittoria sul campo”.

Con queste parole il vicegovernatore e assessore allo Sport del

Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, ? intervenuto oggi pomeriggio

a Bertiolo, nella sala consiliare del Municipio, in occasione

della cerimonia di premiazione dell’ASD Bertiolo 65, per la

vittoria del campionato di Seconda categoria 2024-2025 e la

promozione in Prima categoria.

Alla cerimonia erano presenti anche il sindaco di Bertiolo,

Eleonora Viscardis, e il presidente del Comitato regionale della

Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Ermes Canciani.

“Vincere un campionato ? importante – ha aggiunto Anzil – perch?

rimane nella storia, ma il vero valore sta in come si vive lo

sport: nello spirito di squadra, nella quotidianit?, nella

capacit? di condividere anche i piccoli gesti che rafforzano il

gruppo. Lo stare insieme in una stanza o il bere un semplice

bicchiere d’acqua, in giornate calde come queste, sono momenti

che costruiscono legami veri: non vanno mai dati per scontati”.

Il vicegovernatore ha evidenziato come l’ASD Bertiolo 65 sia