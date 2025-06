(ACON) EDILIZIA. COSTANZA (FDI): DDL 36 RISOLVE TRASVERSALMENTE LE ISTANZE

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 (ACON) Trieste, 25 giu – “Con l’approvazione di queste misure

di riqualificazione del patrimonio immobiliare, il Consiglio e la

Giunta stanno dimostrando come sia possibile creare un’armonia

tra sostenibilit? energetica, rigenerazione urbana e pieno

godimento del diritto di propriet?”. Cos? Orsola Costanza,

consigliera regionale di FdI, in una nota, dopo averlo affermato

in Aula durante la discussione del disegno di legge 36 sugli

interventi per il recupero del patrimonio immobiliare,

definendolo “un esempio di esaltazione di un metodo trasversale

di risoluzione dei problemi e delle istanze dei cittadini”.

Particolare attenzione ? stata rivolta da Costanza “all’approccio

olistico che declina il diritto di propriet? in termini sociali,

ambientali ed economici, guardando al lungo periodo per creare un

effettivo cambiamento per proprietari, imprese e lavoratori con

quello che possiamo definire un volano crescente”.

La consigliera ha, infine, mostrato l’apprezzamento proprio e del

Gruppo di Fratelli d’Italia “per chi si ? occupato della stesura

del ddl 36”, sottolineando “l’importanza di conciliazione tra

l’esercizio di quel diritto naturale e inviolabile che ? la

propriet? con l’interesse collettivo, che il provvedimento esalta

incentivando la residenzialit? nei Comuni della nostra regione e

rilanciandone i centri urbani”.

ACON/COM/rcm

251902 GIU 25