(ACON) EDILIZIA/2. DDL 36, DISCUSSIONE: HONSELL E MORETTI. SI RIPRENDE DOMANI

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 (ACON) Trieste, 25 giu – Gli interventi di due consiglieri di

opposizione nella discussione sul ddl 36 hanno chiuso la seduta

pomeridiana del Consiglio regionale. Come ricordato dal

vicepresidente dell’Aula, Stefano Mazzolini, che ha coordinato

l’ultima fase dei lavori, l’esame del provvedimento di Giunta

proseguir? domani dopo il question time e la discussione sul

rendiconto del Cr.

Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) considera positivo “l’intento

di arginare il consumo di suolo, in un contesto sociale in cui la

dinamica demografica porta molte persone a ricevere in eredit?

alloggi non sempre in buone condizioni” ma ? convinto che occorra

“fare una analisi attenta dei singoli articoli della norma, da

correggere con numerosi emendamenti”. “Un aspetto che mi

preoccupa – ha aggiunto Honsell – ? la previsione di dare

incentivi economici anche a chi non ne avrebbe bisogno”.

Diego Moretti, capogruppo del Pd, ha invece rivendicato le

proposte avanzate dal suo partito “in pi? occasioni, nell’arco

dei quattro anni di gestione dell’assessore Graziano Pizzimenti,

che non si era mai mostrato interessato a questo tema”. Dunque la

maggior forza di opposizione condivide gli obiettivi della norma

di quella che ritiene “una legge-delega pi? che una legge quadro,

in quanto demanda ai bandi. I nostri emendamenti cercano di

andare nella direzione giusta, senza ostruzionismi e con piena

apertura propositiva”.

“Il ddl – ha concluso Moretti – potrebbe diventare un momento

importante di rilancio della politica abitativa anche sui

territori. I dati dei censimenti degli ultimi vent’anni sono

significativi in quanto ci dicono che anche comuni di pianura

hanno perso abitanti”.

2 – fine

ACON/FA-fc

251901 GIU 25