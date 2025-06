(ACON) EDILIZIA/1. DDL 36, DISCUSSIONE: CAPOZZI, COSTANZA, FASIOLO, POZZO

(AGENPARL) - Roma, 25 Giugno 2025

(AGENPARL) – Wed 25 June 2025 (ACON) Trieste, 25 giu – “Il disegno di legge 36 ?

concettualmente condivisibile: siamo da sempre sostenitori della

riqualificazione del patrimonio immobiliare e i numeri della

regione ne sono una testimonianza: 11.000 case e 2.650 condomini

di propriet?, molti delle nostre Ater, ristrutturati con il super

bonus 110. Troviamo positivo, quindi, che con questo ddl gli

edifici privati possano essere recuperati”.

Lo ha affermato Rosaria Capozzi (M5S), dando il via in Aula alla

discussione sul disegno di legge inerente gli interventi volti a

favorire il recupero, la riqualificazione o il riuso del

patrimonio immobiliare privato regionale.

Capozzi, esprimendo tuttavia alcune perplessit? sul testo di

legge che “si presenta come una scatola vuota in attesa dei

provvedimenti attuativi e dei bandi che verranno redatti dalla

Giunta”, ha annunciato alcuni degli emendamenti che saranno

presentati nel corso dell’esame di legge, in primis “la necessit?

di individuare un prezzario ad hoc per la fatturazione dei lavori

per evitare il rischio di speculazioni edilizie”.

Un plauso alla Giunta per il disegno di legge ? arrivato anche da

Orsola Costanza (FdI) che ha evidenziato come “il ddl miri alla

salvaguardia dell’ecosistema e, al tempo stesso, alla

rigenerazione urbana, con effetti a catena positivi anche dal

punto di vista economico e culturale. Questo disegno di legge –

ha affermato la consigliera di Maggioranza – ? un esempio di

metodo trasversale per la risoluzione dei problemi e per dare

risposte alle istanze dei cittadini. Con queste misure di

riqualificazione del patrimonio immobiliare, il Consiglio e la

Giunta stanno dimostrando come sia possibile creare un’armonia

tra sostenibilit? energetica, rigenerazione urbana e pieno

godimento del diritto di propriet?”.

“Il ddl ? un’opportunit? per riqualificare il patrimonio

immobiliare e abbattere i costi per la popolazione regionale” ?

stato il commento di Laura Fasiolo (Pd), che ha per? sottolineato

“la necessit? di ridefinire alcune parti della legge in cui viene

utilizzato un linguaggio troppo generico per evitare eventuali

ambiguit?”.

Secondo il collega di partito, Massimiliano Pozzo, con “la norma

in questione si potranno raggiungere obiettivi importanti in

termini di sostegno alla residenzialit?, aiutando concretamete i

giovani, le famiglie in difficolt? economica e i Comuni delle

aree pi? fragili e periferiche del territorio regionale.

Attenzione, per?, ai bandi e ai tempi della burocrazia” ? stato

il monito del dem, che ha anticipato alcune proposte emendative

migliorative del testo, tra cui “premialit? per interventi che

interessino pi? unit? abitative e per favorire i contratti di

locazione a canone concordato”.

