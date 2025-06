VENEZIA, IARIA (M5S): SE BEZOS LA AFFITTA PUÒ PAGARE PIÙ TASS

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

VENEZIA, IARIA (M5S): SE BEZOS LA AFFITTA PUÒ PAGARE PIÙ TASSE

Roma, 24 giu. – “Jeff Bezos si sposa. Venezia si blocca. E allo Stato italiano quanto costa? Lo abbiamo chiesto al ministro dell’interno Piantedosi. Paghiamo, di sicuro per la sicurezza, per l’ordine pubblico, per blindare una città intera e proteggere un matrimonio da copertina. Ma quanto costa tutto questo all’Italia? Chi garantisce la sicurezza? Chi coordina il traffico? Chi gestisce i disagi per cittadini e lavoratori? La risposta è sempre la stessa: la macchina pubblica, con soldi pubblici. E in cambio? Selfie e lusso, mentre chi fatica a pagare l’affitto guarda da lontano. Affitti Venezia? Allora contribuisci. Abbiamo proposto in Senato di aumentare la web tax dal 3% al 10%. Una misura di giustizia fiscale che chiede a chi guadagna miliardi nel nostro Paese di restituire almeno una parte. Perché chi si prende una città per festeggiare, non può lasciare il conto agli altri. Eventi faraonici come questo devono aprire un dibattito: è giusto che lo Stato impieghi risorse pubbliche straordinarie per la sicurezza di un singolo, quando mancano fondi per il trasporto locale, la scuola, i servizi nei quartieri popolari? Non è invidia. È una semplice domanda: chi paga davvero?”. Così in una nota il deputato M5s Antonino Iaria.

