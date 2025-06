(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Nota Farnesina – Il Vice Ministro Cirielli incontra il Vice Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa

Il Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Edmondo Cirielli, ha ricevuto oggi alla Farnesina il Vice Presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR), Gilles Carbonnier, per un confronto dedicato alle principali questioni umanitarie globali.

Entrambe le parti hanno confermato la volontà di rafforzare sempre di più il partenariato tra l’Italia e il CICR per promuovere e difendere il diritto internazionale umanitario e rispondere con sempre più efficacia alle crisi umanitarie in corso, in particolare a quelle più gravi prodotte da conflitti armati come Gaza, Siria e Sudan.

Tra i temi di maggiore interesse sono emersi la protezione dei civili nei conflitti armati, con particolare attenzione alle donne e ai bambini, l’accesso umanitario nelle zone di crisi, la tutela degli operatori umanitari, la sicurezza alimentare, nonché l’assistenza sanitaria, in particolare quella d’emergenza e salvavita.

Infine, il Vice Ministro e il Vice Presidente del CICR hanno condiviso l’importanza di intensificare la cooperazione in ambito multilaterale e rafforzare il dialogo con le organizzazioni internazionali impegnate nella risposta umanitaria alle aree di crisi.