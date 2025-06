(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Femminicidi: Ferrari (Pd), incomprensibile maggioranza che non vuole educazione all’affettività

“Per contrastare la violenza sulle donne serve educazione, non ideologia. Da due anni a questa parte tutti i soggetti pubblici e privati, collettivi e singoli riferiscono negli incontri con la commissione parlamentare di indagine sulla violenza e il femminicidio che è necessario e urgente intervenire sulla prevenzione della violenza attraverso una nuova cultura, una sicura e strutturata formazione scolastica all’affettività e alla parità. È infatti dagli stereotipi e dalle discriminazioni di genere, dai ruoli e dal potere economico e sociale diverso tra uomini e donne, che discende la violenza, la sua accettazione, il suo mancato riconoscimento, la degenerazione nel femminicidio. Opporsi, come ha fatto la maggioranza di centrodestra oggi in commissione cultura all’abbinamento delle proposte di legge sull’educazione all’affettività e alla parità presentate da PD e M5S al disegno di legge Valditara sul consenso preventivo dei genitori rileva la miopia e l’ottusità ideologica che condiziona le forze politiche di maggioranza, alla prova dei fatti si sottraggono sempre ad un confronto effettivo e di merito sul tema importante dell’educazione alla affettività. Anche oggi si è persa una opportunità per avviare insieme un percorso condiviso su temi importanti a danno di un’autentica azione di prevenzione della violenza sulle donne” così la democratica Sara Ferrari, capogruppo in commissione bicamerale sulla violenza e il femminicidio, commenta il voto contrario della maggioranza all’abbinamento in commissione Cultura alla Camera della legge sulla parità di genere al disegno di legge Valditara.

Roma, 24 giugno 2025

