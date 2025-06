Cs Visite guidate nell’Anfiteatro del Parco archeologico di Amiternum | Luglio e agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE MUSEI

MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – L’AQUILA

VISITE GUIDATE NELL’ANFITEATRO DEL

PARCO ARCHEOLOGICO DI AMITERNUM

LUGLIO E AGOSTO 2025

Il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila a partire dal 1° giugno ha esteso gli orari di apertura al pubblico

del Parco archeologico di Amiternum, ampliando in modo significativo per famiglie, cittadini, turisti,

associazioni e centri estivi le opportunità di visita.

Il MuNDA nei mesi di luglio e agosto organizza delle visite guidate gratuite dell’Anfiteatro nei giorni:

5 luglio alle ore 18

12 luglio alle ore 18

19 luglio alle ore 9.30

9 agosto alle ore 18

16 agosto alle ore 18

Il MuNDA in questi mesi estivi accoglierà inoltre il pubblico con un progetto di formazione dedicato ai

bambini da 4 a 14 anni; le attività ludico-didattiche sono proposte dal Museo dal martedì al venerdì a gruppi,

associazioni e centri estivi territoriali per veicolare e far conoscere i tesori del MuNDA attraverso percorsi

guidati tematici, cacce al tesoro, disegni e giochi interattivi.

L’ingresso, le attività e le visite guidate sono gratuiti.

Per ulteriori informazioni e per aggiornamenti sulle attività del museo:



http://www.facebook.com/MundaMuseoAQ

http://www.instagram.com/munda_museonazionaledabruzzo

https://www.youtube.com/@MuNDAMuseoNazionaleDAbruzzo

MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – L’AQUILA

Largo Tornimparte, 1 | Via Tancredi da Pentima snc, 67100 L’Aquila