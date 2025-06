CS ALLUVIONI, LA NOTA DI SIGISMONDI (FDI) – INTERVENTO AULA

(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Alluvioni, Sigismondi (FdI): finalmente soluzioni reali che governi

precedenti hanno ignorato

“Con questo decreto torniamo a occuparci delle alluvioni che hanno colpito

l’Emilia-Romagna, le Marche, la Toscana e del fenomeno bradisismico dei

Campi Flegrei. Ciò dimostra l’attenzione del governo Meloni per la

ricostruzione, dando risposte immediate alle popolazioni colpite. Il

decreto non è solo un atto tecnico, ma un segnale politico forte: un

esecutivo che non intende e non intenderà mai lasciare soli i cittadini

colpiti dalle calamità naturali. Ringrazio per questo il ministro Musumeci

e il dipartimento della Protezione Civile. Siamo stati i primi ad approvare

un codice della ricostruzione per dare regole chiare al Paese.

Incentiviamo, poi, la ricostruzione pubblica e privata, velocizzandola ed

eliminando ostacoli normativi. Interveniamo anche sulla prevenzione per

ridurre il rischio idrogeologico, disponendo risorse per un miliardo di

euro per gli anni dal 2027 al 2038. Sulla prevenzione è importantissimo il