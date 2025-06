(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Bonelli: Cara Meloni il 5% e’ sostenibile per Trump non per gli italiani

che avranno un futuro ipotecato.

«Il vertice NATO all’Aia segna l’ennesima prova della sudditanza politica

del governo Meloni agli interessi di Washington e della lobby delle armi.

Portare la spesa militare al 5% del PIL è una follia senza precedenti, che

svuoterà le casse dello Stato per alimentare un nuovo riarmo invece di

garantire diritti e servizi ai cittadini.

Giorgia Meloni si piega a questo diktat senza fiatare, mentre agli italiani

chiede sacrifici su scuola, sanità, trasporti e lotta alla crisi climatica.

L’ho chiesto ieri in Aula alla premier e lo ripeto oggi: dove prenderà i

soldi? Continuerà a tagliare le borse di studio, i fondi per i Comuni, gli

investimenti per il trasporto pubblico? O taglierà ancora la sanità

pubblica, come già accaduto? Come può essere sostenibile un piano di riarmo

che toglie risorse a sanità, scuola, previdenza e ambiente. Meloni racconta

bugie: la verità è che si è piegata ai voleri di Trump a cui ha promesso di

acquistare armi da industria bellica americana”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“È inaccettabile che un governo, già responsabile di manovre socialmente

ingiuste, ora scelga di bruciare 400 miliardi di euro fino al 2035 per poi

spendere oltre 100 mld € anno, una corsa al riarmo che non serve alla

sicurezza, ma solo agli interessi di chi lucra sulla guerra.

Pedro Sánchez ha avuto il coraggio di dire no, giudicando il 5%

“sproporzionato e inutile”. Meloni invece obbedisce in silenzio,

acconsentendo a un piano folle, che ipoteca il futuro del Paese per servire

logiche militari decise altrove. Questa non è difesa: è un progetto

politico che arricchisce i produttori di armi, serve a ridurre il debito

USA arricchendo l’industria bellica americana e impoverendo i popoli”,

conclude.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE