(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 UE: Graziano (PD), Meloni rivendica leadership ma i banchi semivuoti della Lega dicono il contrario

“Mentre Meloni tenta di mostrarsi come una leader forte e unitaria, i banchi semivuoti della Lega sono il segno di una freddezza evidente all’interno della maggioranza. Le divisioni sul piano europeo si fanno sempre più profonde” — così il capogruppo del Partito Democratico in Commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, che aggiunge: “Il continuo attacco al multilateralismo sta indebolendo l’Unione Europea. L’Italia non può assecondare questa deriva, che rappresenta un tradimento della nostra migliore tradizione diplomatica. Basta subalternità, il governo cambi passo”.

Roma, 23 giugno 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: http://www.deputatipd.it