(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Pa: Scotto (Pd), parole Zangrillo su turn over irresponsabili

“Leggiamo con una certa preoccupazione l’intervista del

Ministro Zangrillo che non esclude che possa esserci anche per il 2026 il blocco del turn over nella Pubblica Amministrazione per via della scelta di aumentare le spese militare per raggiungere gli obiettivi della Nato. Significa indebolire ancora una volta la capacità di erogare servizi fondamentali ai cittadini italiani, in un quadro in cui entro il 2030 sarà circa un milione le persone che andranno in pensione. Siamo davanti a decisioni irresponsabili che rischiano di compromettere il welfare e penalizzare ancora una volta comuni e regioni. Chiediamo chiarezza al Governo Meloni”.

Così il capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.

