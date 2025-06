(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 LUIGI DE MAGISTRIS A “FILOROSSO” (RAI 3) SU PALESTINA: “OLTRE 50 MILA MORTI. E’ LO STERMINIO DI UN POPOLO”

“Se uno è rimasto umano non si può voltare dall’altra parte. Oltre 50 mila morti, di cui 20 mila solo bambini, di centinaia di giornalisti, fotografi e reporter, medici, infermieri. E’ lo sterminio di un popolo”. Lo ha affermato l’ex sindaco di Napoli e Magistrato, Luigi De Magistris, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, intervenendo sulla vicenda in Palestina.

“Da giurista dico che, per quanto mi riguarda, commette genocidio non solo il capo di stato israeliano, capo di Governo, Ministri, generali, ma anche chi è complice”, a detto De Magistris, “Ecco perché è venuto il momento di rinunciare alle complicità. Se l’Occidente continua a sostenere tecnologicamente militarmente e istituzionalmente chi sta distruggendo migliaia di bambini. Queste immagini non le possiamo più accettare. Io credo che l’indifferenza è contro la Costituzione. La Costituzione è chiara. Articolo 11: l’Italia ripudia la guerra; Articolo 3, secondo comma: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli. Quindi se non lo fanno i Governanti tocca ai popoli. Ormai si manifesta tutti i giorni. Questa è l’unica che noi abbiamo in questo momento e anche con colori politici e sfumature diverse”.

