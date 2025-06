(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 LUIGI DE MAGISTRIS A “FILOROSSO” (RAI 3): “L’EUROPA HA SCELTO UNA STRADA FOLLE. CON PIU’ ARMI NON SI E’ MAI GARANTITA LA PACE”

Roma, 23 giugno 2025

“L’Europa ha scelto una strada folle. Con più armi non si è mai garantita la pace”. Lo ha affermato l’ex sindaco di Napoli e Magistrato, Luigi De Magistris, nel corso del programma “Filorosso”, condotto da Manuela Moreno, in diretta su Rai 3, e dedicato al conflitto in corso tra Israele e Iran.

“Io non vedo nessuna sintonia tra armi e sviluppo economico”, ha detto Luigi De Magistris, “Le guerre servono per alimentarlo nella forma peggiore: economia di guerra, autoritarismo crescente, ricostruzione dopo le guerre, riduzione della giustizia e dell’economia sociale. Si investe per la morte e non per la salute. L’Europa ha scelto una strada folle. Con più armi non si è mai garantita la pace. Ci prepariamo a una stagione di guerra permanente”. Per Luigi De Magistris “l’unico motivo oggi di fiducia sono i popoli. Se i popoli fanno i popoli e fanno capire ai nostri governanti che c’è in gioco la vita”.

[cid:rai_logo_96(2)_bf6f2c31-4a2d-4275-af3d-694f3b6d94db.gif]

Antonio Ranalli

Approfondimento

Borgo Sant’Angelo, 23 – 00193 Roma (RM)

web: http://www.rai.it

web: http://www.raiplay.it