(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 IRAN, M5S: VOTO GOVERNO DIMOSTRA CHE E’ PRONTO A DARE BASI A USA

Roma, 23 giugno – “Già nel suo intervento in aula la premier Meloni non aveva escluso l’eventualità di una concessione delle basi Usa in Italia per azioni di guerra contro l’Iran, ma la sua disponibilità concreta a questa eventualità è dimostrata dal rifiuto di governo di accogliere il nostro impegno a non autorizzare l’eventuale richiesta da parte di Washington e a non fornire alcun tipo di supporto militare, sia infrastrutturale sia operativo, alle forze armate degli Stati Uniti. Non permetteremo che il nostro Paese venga trascinato in guerra”.

Lo affermano le vicecapogruppo M5S Carmela Auriemma e Ilaria Fontana.

