Confederazione Fercargo – Comunicato Stampa – Tavola Rotonda Confederazione Fercargo – From Challenges to Change: Unlocking Rail Freight Potential – CSCMP IX EUROPEAN CONFERENCE – 20 giugno 2025 Verona

(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 COMUNICATO STAMPA

Tavola Rotonda Confederazione Fercargo

From Challenges to Change: Unlocking Rail Freight Potential

Vice Presidente Maurizio Cociancich: “Innovazioni chiave stanno preparando

il terreno per una ripresa del trasporto merci su rotaia nel 2026. Con l’aumento

del Ferrobonus, treni più lunghi e pesanti, locomotive interoperabili e

infrastrutture potenziate, il settore è pronto per la trasformazione. Questi

progressi non sono solo teorici, stiamo assistendo a un fermento concreto che

cambierà il volto del trasporto merci: attraverso nostri casi di successo reali,

incoraggiamo gli operatori della logistica ad accogliere questo cambiamento

positivo.”

Vice Presidente Guido Porta “Liberare la capacità e sbloccare il vero potenziale

del trasporto su ferro. Obiettivo primario, e non più procrastinabile, è aumentare

in maniera importante la velocità commerciale. ”

Presidente Pessano: “Siamo impegnati in un lavoro congiunto incessante con le

Istituzioni per affrontare e superare le criticità che frenano il trasporto merci su

ferro. La collaborazione con l’Autorità di Regolazione dei Trasporti è vitale anche

per risolvere la crisi generata dai lavori del GI, che sta mettendo a dura prova la

nostra operatività. Chiediamo al Governo un supporto concreto e deciso. Spazio

unico europeo è la vera chiave di volta.”

Il trasporto ferroviario merci è il futuro, il tracciato già segnato verso un’economia

sostenibile e competitiva; è il destino ineluttabile, e come Confederazione

Fercargo, siamo pronti a definire la prossima era della logistica italiana.

