Roma, 23 Giugno 2025

Carburanti: Pd, prezzi alle stelle, governo assente

“Vorremmo sapere a quale giustificazione vogliano appellarsi la presidente Meloni e il ministro Urso sull’andamento del prezzo del carburante cresciuto in modo esponenziale solo negli ultimi giorni. Al netto della situazione pericolosa della guerra in Medio Oriente e soprattutto nell’Iran, la benzina ha già sfondato la soglia psicologica dei 2,3 euro al litro in autostrada e si avvicina ai 2 euro nei self service. Non era forse Giorgia Meloni che annunciava l’abolizione delle accise? Che fine hanno fatto i cartelli obbligatori dei prezzi medi di riferimento nelle stazioni di servizio, volute dal ministro Urso? Il governo è assente ingiustificato”. Lo dicono in una nota i deputati Alberto Pandolfo e Anthony Barbagallo, rispettivamente capogruppo Pd in Commissione Attività Produttive e in Commissione Trasporti alla Camera.

“Alla vigilia delle vacanze estive di molti italiani – continuano i parlamentari – sarebbe necessario che il governo intervenisse seriamente e senza la solita propaganda che non porta a nulla. Oltre ad un pronto intervento sui prezzi, il governo deve dare un segnale forte per interrompere i fenomeni speculativi che sfruttano il conflitto e la possibile chiusura dello stretto di Hormuz che alimentano le variazioni al rialzo del prezzo dei carburanti. Se Meloni ‘valuta’, gli italiani pagano”, concludono Pandolfo e Barbagallo.

Roma 23/06/2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico
Camera dei Deputati

Camera dei Deputati

