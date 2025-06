(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Bonelli: “Meloni non esclude uso basi militari, così coinvolge l’Italia

nel conflitto, si fermi!”

“Giorgia Meloni non ha escluso l’uso delle basi militari italiane per la

guerra in corso: è un fatto gravissimo. La destra italiana rischia di

portarci in guerra, mentre l’Iran attacca le basi USA in Qatar, aprendo a

un’escalation del conflitto. Il 5% serve alla guerra. Noi diciamo no a

questa follia targata Trump e Netanyahu.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE