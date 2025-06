(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Bonelli: “Bezos affitta Venezia? È una vergogna . Subito una tassa globale

per i super ricchi”

“È inaccettabile che una città fragile e unica come Venezia venga

trasformata in un parco giochi per super ricchi, affittata per

festeggiamenti sfarzosi come nel caso del matrimonio di Jeff Bezos. Si

tratta di un’offesa alla dignità delle persone, all’ambiente e alla nostra

cultura. ” Così Angelo Bonelli, parlamentare di AVS e co-portavoce di

Europa Verde, in una nota contro il matrimonio di Jeff Bezos

“Bezos, uno degli uomini più ricchi del pianeta, celebra il proprio lusso

mentre la sua azienda – Amazon – intrattiene rapporti economici con

l’esercito israeliano, impegnato in operazioni che stanno causando enormi

sofferenze al popolo palestinese. In un mondo ferito dalla crisi climatica,

dalle disuguaglianze crescenti e da guerre che mietono vittime innocenti,

questi atti di ostentazione risultano doppiamente offensivi.

È tempo di agire: proponiamo l’introduzione di una tassa globale sui super

ricchi, una misura che potrebbe generare oltre 1.000 miliardi di dollari

all’anno. Risorse che servono urgentemente per combattere la fame nel

mondo, sostenere la transizione ecologica e contrastare le diseguaglianze

sempre più drammatiche.” conclude Bonelli

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE