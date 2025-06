(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 Bonelli: 3 domande che smascherano Meloni. Gaza, doppio standard e il 5% al

riarmo

“Alla Presidente Meloni rivolgo tre domande semplici e chiare:1-Perché

l’Italia applica sanzioni alla Russia e non a Netanyahu, responsabile di

crimini contro civili e bambini a Gaza? 2-Ritiene che a Gaza siano stati

violati il diritto internazionale e commessi crimini contro l’umanità, sì o

no? 3-Dove prenderà i soldi per finanziare il 5% di spesa militare, e

perché non ha fatto come la Spagna, fermandosi al 2%?”

Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in

risposta alle dichiarazioni in Aula della presidente Giorgia Meloni.

“La Premier oggi ha parlato di dialogo, ma a quali condizioni? Se l’unico

dialogo possibile è quello con chi si allinea passivamente a Trump e

Netanyahu, allora non c’è nessun confronto vero. Mentre Francia, Germania e

Regno Unito tentano la via diplomatica a Ginevra sull’Iran, l’Italia è

assente. Forse perché Netanyahu era contrario? Se non è così, lo dica

chiaramente. L’attacco a siti nucleari iraniani, in violazione

dell’articolo 56 del Protocollo di Ginevra, mette a rischio la popolazione

civile. E il governo Meloni si schiera con chi bombarda, non con chi

costruisce pace. Trovo vergognoso che Tajani definisca ‘velleitaria’ la

proposta di sanzioni a Israele

A Gaza, donne e bambini sono stati uccisi mentre cercavano farina e riso.

Gli ospedali distrutti, la fame usata come arma. Netanyahu è un criminale

di guerra, ma Meloni e Tajani non hanno il coraggio di dirlo.

La verità è che questo governo svende la nostra politica estera

all’industria bellica americana, abbandona il diritto internazionale, e

umilia l’Italia. Ma noi non ci stiamo. Non nel nostro nome.»

UFFICIO STAMPA EUROPA VERDE